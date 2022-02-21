Упавший с крыш снег в Саратове отправил в больницу двух взрослых и ребенка

Вчера, 20 февраля, от упавшего с крыш снега в Саратове пострадали три человека: двое взрослых и ребенок.

Первый инцидент произошел в Кировском районе на улице Горького. С крыши двухэтажного жилого дома на 18-летнего юношу упала ледяная глыба. Он отправился в больницу.

Другой случай был во Фрунзенском районе около 18:00 на улице Сакко и Ванцетти. 35-летняя женщина с девятилетним ребенком проходила мимо дома № 16, когда с его крыши рухнула масса снега. Женщина получила телесные повреждения, ребенок не пострадал. В больнице пострадавшей поставили диагноз «закрытая травма черепа», однако от госпитализации она отказалась.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, чтобы дать объективную юридическую оценку действиям лиц, ответственных за уборку снега и наледи с фасада и крыши жилого дома.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.