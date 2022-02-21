Саратов
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия21 февраля 2022 6:38

Мужчина пострадал в аварии на проспекте Строителей

ДТП в Ленинском районе
Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: ГИБДД

Фото: ГИБДД

Вчера, 20 февраля мужчина пострадал в аварии в Ленинском районе Саратова, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в 12:50 напротив дома 29г по проспекту Строителей. ВАЗ-2115 под управлением 26-летнего водителя столкнулся с Kia Rio, которым управлял 33-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал водитель отечественного автомобиля. С травмами он доставлен в медицинское учреждение.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.