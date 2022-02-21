Мужчина пострадал в аварии на проспекте Строителей

Фото: ГИБДД

Вчера, 20 февраля мужчина пострадал в аварии в Ленинском районе Саратова, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в 12:50 напротив дома 29г по проспекту Строителей. ВАЗ-2115 под управлением 26-летнего водителя столкнулся с Kia Rio, которым управлял 33-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал водитель отечественного автомобиля. С травмами он доставлен в медицинское учреждение.

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