На сегодня, 21 февраля, в Саратовской области коронавирусом заболели еще 1 937 человек за сутки. Всего подтверждено 185 880 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 143 507 человек, за сутки — 1892. В стационарах остаются 2 155 пациентов, на амбулаторном лечении — 34 660.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 111;

- 7-14 лет — 136;

- 15-17 лет — 51;

- 18-29 лет — 254;

- 30-49 лет — 605;

- 50-64 лет — 450;

- 65 и старше — 330.

С пневмонией поступили 28 пациентов, с признаками ОРВИ — 1909.

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