На сегодня, 21 февраля, в Саратовской области коронавирусом заболели еще 1 937 человек за сутки. Всего подтверждено 185 880 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 143 507 человек, за сутки — 1892. В стационарах остаются 2 155 пациентов, на амбулаторном лечении — 34 660.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет — 111;
- 7-14 лет — 136;
- 15-17 лет — 51;
- 18-29 лет — 254;
- 30-49 лет — 605;
- 50-64 лет — 450;
- 65 и старше — 330.
С пневмонией поступили 28 пациентов, с признаками ОРВИ — 1909.
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