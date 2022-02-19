В Саратове «скорая» столкнулась с Lexus

Вчера, 18 февраля, в Саратове автомобиль «скорой» столкнулась с Lexus. О ДТП в Заводском районе сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария была зафиксирована в 16:00 напротив дома № 55/2 на Чернышевского. Газель «скорой», за рулем которой был 64-летний мужчина, столкнулась с автомобилем Lexus rx300 с 53-летним водителем.

В результате ДТП пострадал 20-летний пассажир иномарки. Он доставлен в медицинское учреждение.

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