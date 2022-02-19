Сегодня, 19 февраля, троллейбусы в Саратове стоят более трех часов. Об этом редакции КП-Саратов рассказал очевидец.
По словам саратовца, более трех часов троллейбусы не ходят по маршрутам № 2, 2а и 4. Причиной стало повреждение контактной сети
Авария произошла в районе пересечения улиц Чернышевского и Григорьева.
Фото от жителя
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