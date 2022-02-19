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Общество19 февраля 2022 12:43

Троллейбусы в Саратове стоят более трех часов

Жители жалуются на сбой в работе общественного транспорта
Наталия Калинина
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Сегодня, 19 февраля, троллейбусы в Саратове стоят более трех часов. Об этом редакции КП-Саратов рассказал очевидец.

По словам саратовца, более трех часов троллейбусы не ходят по маршрутам № 2, 2а и 4. Причиной стало повреждение контактной сети

Авария произошла в районе пересечения улиц Чернышевского и Григорьева.

Фото от жителя

Фото от жителя

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