Еще в двух районах Саратова отключили холодную воду до вечера

Сегодня, 19 февраля, в двух районах Саратова отключили холодную воду до вечера, о чем сообщает ООО «КВС».

В Октябрьском районе авария произошла на водопроводных коммуникациях по адресу 2-й Детский проезд, 55/57. До 20:00 без воды остались абоненты по адресам Новоузенская,155,163 , 2-й Детский пр.,55/57, Клиническая,6,4/12.

В Ленинском районе авария произошла на проспекте Строителей,6а. До полуночи прекращена подача холодной воды по адресам Куприянова, Центральная, Шехурдина 28,28б. Планируемое окончание работ.

Напомним, ранее мы сообщали о массовом отключении воды, из-за которого бее нее остались тысячи людей.

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