В Петровском районе фура сбила мужчину

Вчера, 19 февраля, в Петровском районе Саратовской области фура сбила мужчину, об этом сообщает региональная госавтоинспекция.

Аварий зафиксировали в 22:24 на 526 километре трассы «Нижний Новгород – Саратов». 33-летний мужчина на фуре Scania сбил 41-летнего мужчину, который шел по дороге навстречу.

Водитель не увидел пешехода в темноте. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

Фото: ГИБДД - Саратов

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.