В Саратове за ночь эвакуировали 21 автомобиль

Прошлой ночью сотрудники ГИБДД в Саратове эвакуировали 21 автомобиль Убирали машины, мешающие уборке снега, о чем сообщает городская администрация.

В ночь на воскресенье запланирована комплексная уборка на улице Чехова.

На время работы снегоуборочной техники с 20.00 до 5.00 часов будет ограничено движение и парковка на участке от ул. Днепропетровская до ул. Тархова.

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