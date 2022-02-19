В Татищевском районе мужчина погиб на пожаре

Сегодня ночью, 19 февраля, в Татищевском районе Саратовской области мужчина погиб на пожаре.

Возгорание было зафиксировано в 3:19 в деревне Зеленкино. Дежурному поступило сообщение о пожаре в жилом деревянном доме. Как выяснилось, горел дом и сарай. Площади пожара составила 95 квадратных метров.

После тушения на пепелище было обнаружено тело 57-летнего мужчины. На месте работали два пожарных расчета.

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