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Общество19 февраля 2022 7:38

Автомобилистов Саратова предупредили о тумане и скользкой дороге

Наталия Калинина
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Туман в Саратове

Туман в Саратове

Сегодня, 19 февраля, автомобилистов Саратова в региональной автоинспекции предупредили о тумане и переменчивой погоде.

- В связи с изменениями погодных условий на скользкой дороге нужно избегать резкого торможения и разгона, соблюдать дистанцию. При перевозке детей необходимо использовать специальное кресло, - пишут в ГИБДД.

Водитель должен заранее притормаживать у пешеходных переходов и перекрестков. В пешеходы должны всегда убеждаться, что все машины остановились полностью.

Также Госавтоинспекция рекомендует водителям увеличить дистанцию в 2-3 раза из-за тумана и мокрого асфальта.

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