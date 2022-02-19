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Общество19 февраля 2022 7:29

Дворы Саратова убирают 1685 коммунальщиков

Наталия Калинина
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Уборка

Уборка

Сегодня, 19 февраля, в уборке Саратова от снега участвуют 5562 рабочих и 515 единиц техники, о чем сообщает городская администрация.

На дороги федерального, регионального и местного значения вышли 258 спецмашин. Уборкой дворов заняты 1685 дворников и 86 единиц техники.

На обслуживание объектов социальной сферы привлечено 110 единиц техники и 725 коммунальщиков. В очистке снега на объектах торговли задействованы 61 спецмашина и 2969 рабочих.

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