Фото: СУ СУ - Саратов

Вчера, 18 февраля, в Энгельсе внезапно скончались двое молодых мужчин. СУ СК по Саратовской области сообщает о проведении проверки.

По предварительным данным, тела погибших были обнаружены в квартире на проспекте Фридриха Энгельса. Умер 24-летний житель многоэтажки и неизвестный мужчина на вид 25-30 лет. Медики «скорой помощи» приехали на вызов и констатировали их смерть.

Признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено. Причина их смерти остается неизвестной.

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