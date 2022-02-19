Школы и больницы Саратовской области готовят к приему беженцев из ЛНР и ДНР

Ситуация в республиках остается тяжелой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня утром, 19 февраля, Роман Бусаргин провел совещание по вопросу размещения беженцев из ЛНР и ДНР на территории Саратовской области, о чем он пишет в своем Телеграм-канале.

Министру труда и социальной защиты поручено подготовить соответствующие учреждения для приема людей. Составляются списки организаций, где будут временно размещаться жители республик.

Школы и детские сады готовят для обучения беженцев-детей. В случае необходимости их готовы принимать в медицинских учреждениях.

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