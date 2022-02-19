На сегодня, 19 февраля, в Саратовской области коронавирусом заразились еще 2 892 жителей. Всего в регионе зарегистрировано 180 630 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 139 869 человек, за сутки — 1 531. В стационарах остаются 2 287 пациентов, на амбулаторном лечении 33 146.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 117;

- 7-14 лет — 139;

- 15-17 лет — 67;

- 18-29 лет — 337;

- 30-49 лет — 1034;

- 50-64 лет — 687;

- 65 и старше — 511.

С пневмонией поступили 78 человек, с признаками ОРВИ — 2806, восемь пациентов переносят болезнь без симптомов.

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