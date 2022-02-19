На сегодня, 19 февраля, в Саратовской области коронавирусом заразились еще 2 892 жителей. Всего в регионе зарегистрировано 180 630 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 139 869 человек, за сутки — 1 531. В стационарах остаются 2 287 пациентов, на амбулаторном лечении 33 146.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет — 117;
- 7-14 лет — 139;
- 15-17 лет — 67;
- 18-29 лет — 337;
- 30-49 лет — 1034;
- 50-64 лет — 687;
- 65 и старше — 511.
С пневмонией поступили 78 человек, с признаками ОРВИ — 2806, восемь пациентов переносят болезнь без симптомов.
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