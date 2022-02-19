Сегодня, 19 февраля, жители Саратова встретят утро в снегу с дождем, об этом сообщает региональный гидрометцентр.

В Саратове температура колеблется от +4 с утра до нуля в разгар дня. Небо затянуто плотными облаками, которые слегка разойдутся вечером. Весь день в городе стоит туман. В первой половине дня горожан ожидает снег с дождем. Дует южный ветер со скоростью 3 – 7 м/с и отдельными порывами до 12м/с в первой половине дня.

В Саратовской области с утра облачно с прояснениями. Ночью и утром местами порывы ветра достигнут 15-18 м/с. Температура колеблется от +1 до -4 градусов, а днем разгорается: от -2 до +3 градусов, местами в Левобережье до -7 градусов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.