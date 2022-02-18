Валерий Радаев

Саратовская область готова принять беженцев с Донбасса, об этом заявила пресс-служба губернатора.

Саратовская область готова принять эвакуированных жителей из Донецкой и Луганской народных республик, пишет Валерий Радаев.

- Саратовская область готова принять беженцев из ДНР и ЛНР. Мы предоставим им все необходимое для проживания на нашей земле, - заявил губернатор.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.