Николай Панков осудил мытье частных маршруток в Кировском троллейбусном депо. 16 февраля он высказался об этом в своем телеграм-канале «Пара слов».

В момент окончания 12-часовой смены, когда троллейбусы возвращаются в депо перед мойкой образуются очереди. Частные маршрутки моют первыми и водители электротранспорта вынуждены задерживаться на работе.

Директор МУПП "СГЭТ" Владимир Прохоров не признал, что такие инциденты бывали. По его словам, троллейбусы на мойку гонят специальные водители-перегонщики, а линейные водители после окончания смены сразу уходят домой.

Панков пишет, что хоть в депо и есть водитель-перегонщик, он один в смене и он все не успевает. Причем, даже если убрать маршрутки, очередь все равно останется. Поэтому нужно нанять еще ночных водителей-перегонщиков, либо заложить линейным водителям в график время на мойку после заезда в депо и это время оплачивать.

- Конечно, депо зарабатывает на обслуживании частных перевозчиков, но это давно не так важно. Вячеслав Володин взял шефство над СГЭТ и старые методы больше неактуальны, - пишет Панков.