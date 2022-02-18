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Политика18 февраля 2022 13:50

Гордума одобрила присоединение части Татищевского района к Саратову

Сторожевское МО войдет в состав областного центра
Наталия Калинина
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Сегодня, 18 февраля, на заседании Гордумы Саратова депутаты одобрили присоединение части Татищевского района к Саратову.

Речь идет о Сторожевском МО. Ранее его совет выступил с инициативой о присоединении к Саратову. Поддержали проект решения 27 депутатов, а один проголосовал против. Окончательное слово теперь должна сказать Саратовская областная дума.

В состав МО входят десять населенных пунктов:

- деревни Докторовка, Зеленкино, Ильиновка, Шевыревка, поселки Каменский, Труд, села Курдюм, Сторожевка, станция Курдюм, хутор Поляков. Всего там проживают 5157 человек.