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Общество18 февраля 2022 13:36

Владимир Путин поощрил директора студенческого клуба и главврача в Саратове

Наталия Калинина
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Владимир Путин поощрил директора студенческого клубаи и главврача в Саратове, соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Президент России выписал почетную грамоту директору студенческого клуба СГУ имени Николая Чернышевского Самуилу Пинхасику.

Владимир Путин похвалил деятеля искусства за его многолетнюю работу. Самуилу Пинхасику в январе 2022 года исполнилось 80 лет.

Владимир Путин также выписал поощрение главврачу «Саратовского областного клинического госпиталя для ветеранов войн» Светлане Жук.

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