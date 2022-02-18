Замминистра транспорта прождал 40 минут троллейбуса на остановке в Саратове

Вчера вечером, 17 февраля, Замминистра транспорта Саратовской области прождал 40 минут троллейбуса на остановке в Саратове, а тот так и не приехал. Так, во время совместного рейда ведомства и городской администрации, выяснилось, что транспорт работает неудовлетворительно.

Через остановочный пункт на улице Чапаева проходят 13 автобусных и троллейбусных маршрутов. Во время рейда проверяющие также замечали водителей общественного транспорта, которые были без масок и переполненные автобусы и маршрутки.

- Не соблюдают графики движения маршруты 6, 8а и 97, а остальные работают в пределах нормы. 15 троллейбус прождали 40 минут из Заводского района в сторону железнодорожного вокзала, - рассказал замминистра Иван Козаченко в 20:00, по итогам проверки.

Проверяющие приняли решение провести такой рейд повторно, после разговора с перевозчиками.

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