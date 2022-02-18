Саратов

На выходных жителям Саратовской области обещали мокрый снег, такой прогноз дает региональный гидрометцентр.

Погоду в регионе определяет циклон с северной и центральной России. Этот воздух пропитан атлантической влагой. Сегодня, 18 февраля, во второй половине дня, а также в выходные и в понедельник будет идти мокрый снег и снег с дождем. В Саратове туман и гололедица. С крыш домов может сходить наледь.

Дует юго-западный ветер, его скорсоть доходит до 20м/с. Ночью в некоторых районах столбик термометра опустится от нуля до -5 градусов. На востоке Саратовской области от -7 до -10. Днем от -2 до +3 градусов.

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