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Экономика18 февраля 2022 7:48

На разработку проекта капремонта трамвайных путей в Саратове выделили 56 млн рублей

Наталия Калинина
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На разработку проекта капремонта трамвайных путей в Саратове выделили 56 млн рублей. Об этом сообщили сегодня, 18 февраля, на заседании гордумы.

Депутаты предложили выделить на проектно-сметную документацию по капитальному ремонту трамвайных линий по маршруту № 6 и № 8 сумму в 56 миллиона рублей.

Также планируется потратить на инвентаризацию имущества СПГЭС 10 миллионов, а на корректировку комплексной транспортной схемы еще 15 миллионов.

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