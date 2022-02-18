Рынки и базары Саратова убирают от снега почти три тысячи рабочих

Сегодня, 18 февраля, в уборке Саратова от снега участвуют 5671 рабочий и 531 единица техники, о чем сообщает городская администрация.

Дороги федерального, регионального и местного значения убирают 274 спецмашины. Дворы убирают 1707 дворников и 88 машин спецтехники.

На уборку объектов социальной сферы вышли 107 единиц техники и 748 коммунальщика. Вокруг объектов торговли работают 62 машины спецтехники и 2987 рабочих.

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