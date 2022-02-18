Саратов накрыл плотный туман – на дорогах плохая видимость

Погода с утра

На сегодня, 18 февраля, автомобилистов Саратовской области предупредили о плохой погоде.

Как пишет ГИБДД региона, водителям стоит проверить наличие жидкости в бачке стеклоомывателя. Нужно осторожно отъезжать с парковки, чтобы кого-нибудь не сбить. Лучше ехать медленнее, чем обычно, а также заранее выбирать нужную полосу движения и держать дистанцию.

Пешеходам необходимо иметь при себе световозвращающие элементы и обращать внимание на припаркованный транспорт, поскольку он может отъезжать от места парковки, в том числе двигаясь назад.

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