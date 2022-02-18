На сегодня, 18 февраля, в Саратовской области еще 2924 человека заразились коронавирусом. Всего в регионе обнаружено 177738 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 138338 человек, за сутки — 1405. В стационарах остаются 2204 человека, а на амбулаторном лечении пребывают 31864.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет — 180;
- 7-14 лет — 310;
- 15-17 лет — 138;
- 18-29 лет — 344;
- 30-49 лет — 946;
- 50-64 лет — 631;
- 65 и старше — 375.
С пневмонией поступили 92 пациента, с признаками ОРВИ — 2827, пятеро переносят болезнь без симптомов.
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