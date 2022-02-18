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Происшествия18 февраля 2022 6:07

С моста Саратов-Энгельс упал 20-летний парень и отправился в реанимацию

Пострадавший в критическом состоянии
Наталия Калинина
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Мужчина упал с моста Саратов-Энгельс и отправился в реанимацию. Вчера вечером, 17 февраля, в Волжском районе с моста Саратов-Энгельс упал мужчина, об этом сообщает облспас.

Сотрудники областной службы спасения оказали пострадавшему медицинскую помощь и передали в «скорую» и доставили в больницу. 20-летний молодой человек сейчас в критическом состоянии.

На месте работают спасатели областной службы спасения, неотложка и полиция. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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