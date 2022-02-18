На Рахова встали три трамвайных маршрута и три троллейбусных

Сегодня, 18 февраля, в Саратове прервали движение три трамвайных маршрута и три троллейбусных. Об этом КП-Саратов сообщили очевидцы.
Сбой движения общественного транспорта произошел на пересечении улиц Рахова и Советская. Стоят трамваи маршрутов 3, 11, 9 и троллейбусы 2, 2а, 16.
На место уже прибыли сотрудники СГЭТ.
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