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Общество18 февраля 2022 5:52

На Рахова встали три трамвайных маршрута и три троллейбусных

Сбой движения общественного транспорта в Саратове
Наталия Калинина
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Сегодня, 18 февраля, в Саратове прервали движение три трамвайных маршрута и три троллейбусных. Об этом КП-Саратов сообщили очевидцы.

Сбой движения общественного транспорта произошел на пересечении улиц Рахова и Советская. Стоят трамваи маршрутов 3, 11, 9 и троллейбусы 2, 2а, 16.

На место уже прибыли сотрудники СГЭТ.

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