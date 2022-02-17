В Ленинском районе нашли труп мужчины средних лет с разбитой головой

СУ СК по Саратовской области

Сегодня, 17 февраля, в Ленинском районе Саратова нашли труп мужчины средних лет с разбитой головой, об этом сообщает СУ СК региона.

По предварительным данным, труп обнаружили утром на улице Международная. Бригада рабочих прибыла в аварийный дом, чтобы подготовить его к сносу. В одной из квартир многоэтажки они нашли тело неизвестного мужчины с разбитой головой, ссадинами и синяками.

На вид погибшему 40-45 лет. Сейчас его личность устанавливают правоохранители. Проводится доследственная проверка всех обстоятельств произошедшего.

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