Житель Саратова избил мужчину кирпичом в лифте и отправился в колонию, о чем сообщает пресс-служба прокуратуры Кировского района.

Инцидент произошел 25 сентября 2021 года в многоэтажке на улице Пугачева. 44-летний горожанин совершил разбойное нападение на 51-летнего саратовца. В лифте он ударил жертву кирпичом по голове, а также избил руками и ногами. Злоумышленник отобрал у потерпевшего 6 300 рублей.

Преступник получил 1,5 года колонии.

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