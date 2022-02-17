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Происшествия17 февраля 2022 13:43

Житель Саратова избил мужчину кирпичом в лифте

Разбойник отправился в колонию
Наталия Калинина
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Житель Саратова избил мужчину кирпичом в лифте и отправился в колонию, о чем сообщает пресс-служба прокуратуры Кировского района.

Инцидент произошел 25 сентября 2021 года в многоэтажке на улице Пугачева. 44-летний горожанин совершил разбойное нападение на 51-летнего саратовца. В лифте он ударил жертву кирпичом по голове, а также избил руками и ногами. Злоумышленник отобрал у потерпевшего 6 300 рублей.

Преступник получил 1,5 года колонии.

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