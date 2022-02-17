Олег Костин попросил главврачей поликлиник проверить работу колл-центров

Олег Костин решил провести своеобразный эксперимент и попросил главврачей поликлиник проверить работу колл-центров.

- Каждый из вас по очереди сейчас будет звонить в подотчетные колл-центры и вызывать врача на дом, — заявил руководитель ведомтва главным врачам.

Вызвать специалистов за минуту удалось во 2-й городской больнице и 9-й горбольнице, а также в поликлинике №20 и ГКБ №8. При этом у медиков не получилось вызвать врача через поликлинику №6 и в отделение ГКБ №5.

- Это полнейшая безответственность! Если в течение суток вы, главные врачи, не исправите ситуацию в своих поликлиниках, я приму дисциплинарные меры, — заявил Костин.

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