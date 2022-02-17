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Общество17 февраля 2022 12:07

Николай Панков высказался по программе ремонта дворов

Жители смогут получить новый асфальт или спортплощадку
Наталия Калинина
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Николай Панков

Николай Панков

Николай Панков высказался по программе ремонта дворов. Благодаря ней жители региона смогут получить новый асфальт или спортплощадку, заявил парламентарий в своем Телеграм-канале «Пара слов».

Как пишет Панков, программа по ремонту дворов, внимание к которой привлек Вячеслав Володин, необходима. Горожане часто хотят получить детскую и спортивную площадки или отремонтировать внутридворовой проезд. Такие просьбы звучат в Балаково, Пугачеве, Вольске.

- Программа, о которой говорит Володин, позволит систематизировать решение подобных вопросов, сто сделает жизнь людей намного комфортней и безопасней, - заявил Панков.

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