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Происшествия17 февраля 2022 12:00

Житель Саратова перевел мошенникам около трех миллионов рублей

Наталия Калинина
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Житель Саратова перевел мошенникам около трех миллионов рублей, об этом сообщает ГУ МВД Саратова.

Как рассказал житель Октябрьского района, ему позвонил неизвестный. Он представился сотрудником Центрального банка и сообщил, что по его банковским счетам зафиксированы подозрительные операции. Чтобы «спасти» деньги, их предложили перевести на резервные счета. Горожанин послушно пошел к банкоматам и перевел на чужие счета 2 906 050 рублей.

Правоохранители возбудили дело о мошенничестве.

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