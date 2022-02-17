Строительство

Валерий Радаев обсудил перспективы строительства в регионе с вице-премьером РФ. Он поучаствовал в заседании коллегии Минстроя и комиссии Госсовета РФ по теме «Строительство, ЖКХ, городская среда». Вице-премьер Марат Хуснуллин принимал встречу.

В 2021 году в Саратовской области объем строительной отрасли составил 120 миллиардов рублей, что превысило показатель предыдущего года на 45 процентов. Регион стал лидером Поволжья по темпам роста отрасли. Введено в эксплуатацию было 1,2 миллиона квадратных метров жилья.

Особо отмечены были постройка дороги по улице Семенова и детская поликлиника на 350 мест в микрорайоне Солнечный-2. В 42 районах благоустроены 115 общественных территорий и 60 дворов.

В 2022 планируется благоустроить еще 121 общественную территорию и 68 дворов. Масштабное строительство развернется в Аткарске, Ершове, Красном Куте, Ртищеве, Хвалынске.

С 2019 по 2021 годы в рамках программы расселения аварийного жилья новые квартиры получили 9,99 тысячи человек, финансирование составило 5,9 миллиардов рублей.

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