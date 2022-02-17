Житель Заводского стал жертвой мошенников из-за любви к театру

Житель Заводского района Саратова стал жертвой мошенников из-за любви к театру. Об этом случае сообщает УМВД города.

В Заводской отдел полиции обратился 26-летний саратовец. Он рассказал, что 15 февраля заказал в сети билеты в драматический театр за 3039 рублей. На следующий день он решил вернуть покупку, потому что не успевал на спектакль.

Горожанин обратился в службу поддержки сайта. Там ему рассказали, что вернуть деньги можно только при наличии средств на счете заявителя. Пострадавший перешел по ссылке на другой сайт и сообщил там данные своей карты. После этого у него списали 18 238 рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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