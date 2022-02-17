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Общество17 февраля 2022 11:38

В Новобурасском районе пятилетний мальчик съехал на «ватрушке» под машину

Ребенок попал в больницу
Наталия Калинина
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Фото: СУ СК по Саратовской области

Фото: СУ СК по Саратовской области

Вчера, 16 февраля, в Новобурасском районе Саратовской области произошло ЧП. В селе Аряш пятилетний мальчик съехал на «ватрушке» с горки и попал под машину. Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу. СУ СК региона сообщает о проведении проверки.

Инцидент произошел в 16:30 на улице Советской. Пятилетний ребенок катался на тюбинге горке, расположенной вдоль дороги. В какой-то момент он выехал на проезжую часть и попал под машину. Вызванные на место происшествия медики доставили пострадавшего в больницу.

Сейчас проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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