Валерий Радаев

Саратовская область входит в десятку самых успешных в сельском хозяйстве регионов и эту позицию нужно удерживать. Об этом сегодня, 17 февраля, заявил Валерий Радаев на заседании коллегии министерства сельского хозяйства области.

В 2022 планируется собрать 4,4 миллиона тонн зерна.

В пик сезона в регионе проходили 380 ярмарок местных производителей. Поддержка аграриев и расширение ярмарочной торговли должны замедлить рост цен на продукты, считает губернатор.

Более 30 производителей муки, хлеба, подсолнечного масла и сахара получили свыше 190 миллионов рублей государственных субсидий. На поддержку молочного животноводства из федерального центра выделен 131 миллион рублей.

Региональный бюджет в прошлом году на развитие молочного животноводства дополнительно выделил 100 миллионов рублей. В этом году планируется увеличить субсидии производителям овощей и картофеля с 10 до 30 тысяч рублей на гектар.

- На 2022 год объем господдержки АПК составит 3,4 миллиарда рублей, что на 19 процентов больше, чем в прошлом году, - заявил Радаев.

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