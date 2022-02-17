На День защитника Отечества ЗАГС в Саратове изменит расписание

На День защитника Отечества, 23 февраля, ЗАГС в Саратове изменит расписание. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Предпраздничный день, 22 февраля, остается рабочим для всех специализированных и территориальных отделов ЗАГС, однако будет на час короче. 23 февраля объявлен выходным днем.

24 февраля отделы ЗАГС снова работают по обычному графику. Прием заявителей проходит по предварительной записи. Записаться в очередь можно по телефону или по электронной почте ЗАГСа.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.