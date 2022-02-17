В Саратов и Татищевском районе приедет общественная приемная Вячеслава Володина. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщили в Телеграм-канале Спикера ГД.

Выездная общественная приемная Вячеслава Володина работает в субботу. Свое обращение в приемную может подать каждый житель Татищевского района или областного центра.

В Саратове приемная открыта с 14:00 до 17:00 по адресу поселок Дубки, Рахова, 22а. В Татищево с 9:00 до 13:00 в селе Вязовка по адресу Совхозная, 1а.

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