Ровенский район
Избран глава Ровенского муниципального района Саратовской области. Сегодня, 18 февраля, об этом сообщили в региональном министерстве по делам территориальных образований.
На должность главы Ровенского муниципального района избран Василий Котов. Его выбрала конкурсная комиссия из числа представленных кандидатур. Кандидат был избран единогласно. Он принял присягу и приступил к исполнению обязанностей.
Министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин пожелал Василию Котову плодотворно сотрудничать с депутатским корпусом и прислушиваться к мнению жителей.
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