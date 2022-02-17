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Общество17 февраля 2022 8:19

Избран глава Ровенского муниципального района

Василий Котов назначен на должность
Наталия Калинина
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Ровенский район

Ровенский район

Избран глава Ровенского муниципального района Саратовской области. Сегодня, 18 февраля, об этом сообщили в региональном министерстве по делам территориальных образований.

На должность главы Ровенского муниципального района избран Василий Котов. Его выбрала конкурсная комиссия из числа представленных кандидатур. Кандидат был избран единогласно. Он принял присягу и приступил к исполнению обязанностей.

Министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин пожелал Василию Котову плодотворно сотрудничать с депутатским корпусом и прислушиваться к мнению жителей.

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