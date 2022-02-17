Ровенский район

Избран глава Ровенского муниципального района Саратовской области. Сегодня, 18 февраля, об этом сообщили в региональном министерстве по делам территориальных образований.

На должность главы Ровенского муниципального района избран Василий Котов. Его выбрала конкурсная комиссия из числа представленных кандидатур. Кандидат был избран единогласно. Он принял присягу и приступил к исполнению обязанностей.

Министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин пожелал Василию Котову плодотворно сотрудничать с депутатским корпусом и прислушиваться к мнению жителей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.