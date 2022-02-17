В Саратовской области от коронавируса умерла 26-летняя девушка

В Саратовской области от коронавируса скончались 12 человек за сутки. Об этом сегодня, 17 сообщает федеральный оперштаб.

За прошедшие сутки в регионе скончались девять мужчин и три женщины в возрасте от 26 до 86 лет. Молодая женщина 26 лет страдала хроническим инфекционным заболеванием. Общее количество жертв инфекции 5 513 саратовцев.

Напомним, всего COVID-19 в регионе заразились 174 814 человек.

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