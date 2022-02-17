Общественники провели проверку в ОТБ-1 в Саратовской области

Проверка в ОТБ-1

Вчера, 16 февраля, общественники посетили ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области с проверкой. В мероприятии участвовал заместитель прокурора области Ульмян Наминов, врио начальника регионального УФСИН Антон Ефаркин, уполномоченный по правам человека в регионе Надежда Сухова, начальник медико-санитарной части-64 при ФСИН Антон Добло, а также глава ОНК области Денис Соболев и члены организации Алексей Козлов и Дмитрий Усольцев.

Правозащитники полагают, что обстановка в учреждении теперь нормальная. У заключенных претензий по лечению и условиям нет. Члены ОНК Саратовской области отметили, что некоторые помещения нуждаются в ремонте.

Общественники также пообщались с двумя заключенными. Один из них обращался по вопросу получения гражданства России, а второй – по вынесенному приговору. Другой зэк пожаловался на однообразное питание, однако меню в столовой показалось визитерам вполне приличным.

Количество заключенных, находящихся в учреждении, не превышает нормы. Больные осужденные распределяются по тому или иному заболеванию. В целом, у участников проверки осталось благоприятное впечатление.

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