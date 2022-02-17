В Ленинском районе маршрутка сбила женщину

Фото: ГИБДД

Вчера, 16 февраля, в Ленинском районе Саратова маршрутка сбила женщину, о чем сообщает ГУ ГИБДД региона.

Авария произошла в 6:50 напротив дома № 25 по проспекту Строителей. 41-летняя женщина перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора и была сбита автобусом Iveco, следовавшим по маршруту 602. За рулем микроавтобуса находился 54-летний мужчина.

В результате ДТП 40-летняя пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.