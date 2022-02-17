На сегодня, 17 февраля, в Саратовской области коронавирусом заразились еще 2 817 жителей. Всего в регионе зарегистрировано 174 814 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 136 933 человека, за сутки — 1 019. В стационарах остаются 2 189 человек, на амбулаторное лечение отправлены 30 372 пациентов.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 145;

- 7-14 лет — 244;

- 15-17 лет — 128;

- 18-29 лет — 317;

- 30-49 лет — 1002;

- 50-64 лет — 634;

- 65 и старше — 347.

С пневмонией поступили 88 пациентов, с признаками ОРВИ — 2721, восемь переносят болезнь без симптомов.

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