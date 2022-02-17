Под Энгельсом при столкновении двух «Грант» пострадали мужчина и женщина

Фото: ГИБДД Энгельс

Вчера вечером, 16 февраля, в Энгельсском районе Саратовской области при столкновении двух «Грант» пострадали мужчина и женщина.

По предварительным данным, авария произошла в 19:40 на трассе «Саратов-Энгельс-Волгоград». В районе поворота на поселок Карла Маркса столкнулись два автомобиля «Лада Гранта» за рулем которых были 33-летний и 24-летний молодые люди.

В результате ДТП за медицинской помощью обратились водители и 47-летняя пассажирка одной из машин. Об этом сообщает ГИБДД Энгельса.

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