Дворы Саратова убирают 1 776 коммунальщиков

Сегодня, 17 февраля, Саратов от снега убирают 5760 рабочих и 551 единиц техники. Этой ночью в Саратове работали 264 единицы уборочной техники. За сутки из города вывезли свыше пяти тысяч кубометров снега.
На дороги федерального, регионального и местного значения вышли 286 единиц техники. Дворы от снега чистят 1776 коммунальщиков и 97 машин спецтехники.
К уборке объектов социальной сферы привлечены 108 единиц техники и 776 уборщика. На объекты торговли вышли 60 машин спецтехники и 2960 рабочих, о чем сообщает городская администрация.
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