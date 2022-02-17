Дворы Саратова убирают 1 776 коммунальщиков

Сегодня, 17 февраля, Саратов от снега убирают 5760 рабочих и 551 единиц техники. Этой ночью в Саратове работали 264 единицы уборочной техники. За сутки из города вывезли свыше пяти тысяч кубометров снега.

На дороги федерального, регионального и местного значения вышли 286 единиц техники. Дворы от снега чистят 1776 коммунальщиков и 97 машин спецтехники.

К уборке объектов социальной сферы привлечены 108 единиц техники и 776 уборщика. На объекты торговли вышли 60 машин спецтехники и 2960 рабочих, о чем сообщает городская администрация.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.