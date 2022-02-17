Погода в Саратове

Сегодня, 17 февраля, в Саратове стоит переменчивая погода, об этом сообщает Приволжский УГМС.

Температура в Саратове колеблется от -13 с утра до +3 в разгар дня. По ощущениям от -18 до -2. На небе переменная облачность, в середине дня ожидается туман. Ветер дует южный, его отдельные порывы достигают 10 м/с.

В Саратовской области переменная облачность, преимущественно без осадков Ночью и утром будет туман с видимостью от 500 до 1000 метров. Ветер дует южный, его скорость составляет 5-10 м/с, отдельные порывы достигают 14 м/с. Температура утром колеблется от -14 до -19 градусов. Местами в Правобережье от -7 до -12 градусов. Днем потеплеет: от -3 до -8 градусов, в Правобережье местами до +2 градусов.

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