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Общество16 февраля 2022 13:45

В Саратове резко вырос спрос на мужской маникюр и эпиляцию

Услуги в сфере красоты становятся все популярнее
Наталия Калинина
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В Саратове резко вырос спрос на мужской маникюр и эпиляцию. Такие данные получили аналитики портала «Авито».

Спрос на мужские бьюти-услуги за год вырос в Саратове на 12 процентов. На 42 процента за год выросла популярность мужского маникюра. Стоит он примерно 550 рублей: столько же, сколько и женский. На 52 процента популярнее стали услуги депиляции.

В целом, спрос на мужские бьюти-услуги за год по России увеличился на 58 процентов.

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