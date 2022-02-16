Саратовских охотников не заинтересовали хорьки и куницы

Вчера, 15 февраля, в Саратовской области завершился сезон охоты на лесного хоря, куницу. Об этом сообщил региональный комитет охотничьего хозяйства и рыболовства.

Открытие охоты состоялось 15 октября 2021 года. За этот период в комитет была подана только одна заявка на отстрел куницы. Сколько хорьков захотели застрелить саратовцы пока неизвестно. Лесной хорь проходит в списке с другими пушными животными и количество трофеев станет известно только после сдачи разрешений.

Вернуть полученные разрешения необходимо в 20-дневный срок с момента окончания сезона охоты, иначе можно получить штраф. Уточнить подробности можно по телефонам 51-22-48 либо 50-33-03.

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