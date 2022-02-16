В Саратовской области сократят три муниципальных образования

В Саратовской области одобрили проект по сокращению трех муниципальных образований. Об этом сообщили на заседании комитета Саратовской облдумы по госстроительству и МСУ.

Морцевское, Мунинское и Никольское МО Федоровского района преобразуют в Морцевское муниципальное образование, в которое войдут девять населенных пунктов. Его население составит 4019 человек.

Семеновское и Борисоглебовское МО в том же районе объединят в Семеновское. В нем будут находиться шесть населенных пунктов с общим населением в 2357 человек.

Объединение было предложено в связи с тем, что так можно сэкономить на чиновниках. В Морцевским МО сократят две чиновничьих ставки и сэкономят 1,5 миллиона рублей.

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