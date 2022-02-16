На трассе под Вольском сбили косулю

Сегодня, 16 февраля, в Вольском районе Саратовской области была сбита косуля.

Авария произошла на федеральной трассе «Сызрань - Волгоград», в Вольском районе сегодня днем, около 13:00.

- Машина сбил косулю. Теперь водителю будет предложено заплатить штраф. Если животное – самец, то он составит 120 тысяч рублей, а если самка, то 200 тысяч. В случае отказа мы будем обращаться в суд, - сообщили в регионально комитете охотничьего хозяйства и рыболовства.

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